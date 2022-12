Ex medico Naz. Italiana: "L'infortunio di Rrahmani è da approfondire, rischia di saltare anche l'Inter"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana: "L'infortunio di Rrhamani sarebbe da approfondire, ma a leggerlo è una lesione che comporta parecchio tempo. Se non è rientrato in campo già adesso, qualche dubbio per un suo rientro tra tre settimane contro l'Inter me lo riservo. Andrebbe fatta una valutazione via risonanza e tenere in considerazione più fattori. Se il ragazzo si sentirà al 100% e senza più disturbi, allora sarà guarito del tutto.