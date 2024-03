Ex osservatore Real: "Cambierei Kvara con Vinicius, che pensa solo alle sciocchezze".

Manolo Romero, ex osservatore del Real Madrid, ha attaccato Vinicius Junior per le questioni extra-campo, dicendo che preferirebbe Kvaratskhelia

Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo ha raccolto le parole di Manolo Romero, ex osservatore del Real Madrid rimasto per 20 anni in Catalogna. L'ex dipendente dei Blancos si è espresso duramente su Vinicius Junior, protagonista nell'ultimo periodo di diverse questioni extracalcistiche per i suoi spintoni a Orbán e Mingueza e il suo confronto con la tifoseria del Mestalla. "Non mi dispiacerebbe scambiare Kvaratskhelia per Vinicius sempre che i numeri tornino. Formerebbe un grande attacco con Mbappé e Rodrygo.

Vinicius non sta decidendo bene le azioni, non sta giocando bene e sta mascherando tutto con i gol. Dovremmo parlare con lui ma in modo diverso. Dovremmo metterlo davanti allo schermo, far vedere 30 volte la partita contro il Girona e dirgli: questo è il Vinicius che ci serve. Se non sarai in grado di ripetere questa partita, dovremo fare una riflessione. Non hanno parlato con lui nel modo giusto. Dobbiamo intimidirlo.

Deve ripetere l'esibizione contro il Girona e smetterla con le sciocchezze. Non andrà oltre per la sua testa e se l'operazione darà benefici, lo cambierei con Kvaratskhelia, che inoltre ha più gol".