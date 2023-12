Ex prep. portieri: “Affossano Meret, ma avete visto Di Gregorio? Ha preso gol tra le gambe”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli: "Ho visto tante pagelle positive per Meret, voglio fare i complimenti a chi gli ha dato 7, fregandosene di questa critica distruttiva che sta subendo.

Ieri abbiamo visto Milan-Monza, il grande De Gregorio – che tutti sostengono sia un portiere da Napoli – ha preso un gol in mezzo alle gambe: tutti sbagliano, ma quando questi gol li prende Alex lo affossano. Alex Meret resta il migliore italiano in Italia. Coloro che hanno additato come colpevole Meret sul gol subito dal Cagliari non capisce una mazza. La linea di passaggio sul gol subito non è proprio chiusa dai difensori del Napoli, sono tutte in ritardo.

Sorteggio Champions? Tutti dicono che poteva ‘andare peggio’, non credo proprio che questa sia la meno peggio, l’unico vantaggio è che non gioca Gavi".