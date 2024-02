Ex prep. portieri: "Calzona è l'alter ego di Sarri. Vi svelo un retroscena su Giuntoli..."

Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luciano Tarallo, preparatore dei portieri

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luciano Tarallo, preparatore dei portieri: "Ho conosciuto Calzona e Sinatti, abbiamo lavorato insieme. Non tanto tempo fa, dissi che il Napoli avrebbe dovuto prendere Ciccio Calzona, poi hanno optato per altre scelte, è l’alter ego di Maurizio Sarri.

Io al Napoli? Nutrono rancore verso le persone, col rancore non si vive bene, ma ognuno vive a modo suo. Io ho avuto problemi con Giuntoli perché la mia intenzione era di tutelare chi sta peggio di me, quando tocchi la dignità delle persone ti mando a fanculo. Ho avuto poi modo di parlare con la società, col figliol prodigo, poi siamo andati avanti.

Hanno fatto grossi errori, ma la scelta di Calzona la farei per 3 anni, non per 3 mesi. A me fanno ridere tutti quelli che hanno detto ‘finalmente’, ma tutti erano pro Mazzarri, io dissi 2 partite e poi bisogna decidere, io avrei deciso già a Roma con la Lazio, la squadra è inguardabile. Ognuno è padrone del proprio destino. Anche la stampa ha fatto i suoi errori.

Meret? Ieri ha avuto 7 da molta parte della stampa nazionale. Il gol di Frendrup è all’interno dell’area, circa 16 metri. Meret è piazzato bene, non ha nessuna colpa sul tiro di piattone fatto con accuratezza e precisione. Sul colpo di testa di Retegui ha fatto bene bene. È stato impeccabile. Ieri spulciando tra i vari zapping, ho visto qualche emittente dare 5, ma non per forza di cose uno deve capirne di portieri. Maignan? Non si capisce. Ma anche il portiere della Lazio che tutti esaltiamo".