Ex prep. portieri: “Chi critica Meret non è competente, lo rimpiangeremo quando andrà via!”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli: "Si può solo ringraziare il Napoli per la partita fatta contro il Real Madrid. Hanno dato tutto e l'applauso finale del Maradona lo ha certificato. Il pareggio sarebbe stato il risultato giusto, ma nel calcio 2+2 non fa quasi mai 4...

Errori di Meret col Real? Chi lo critica lo fa senza nessuna base di conoscenza. I tifosi non hanno la competenza per capire quello che serve per andare in porta. Se andiamo nel dettaglio, non ci sono colpe da parte di Alex. Sul tiro di Valverde c'era bisogno di una reattività complessa, era una palla che viaggiava a centinaia di chilometri orari di velocità. Lì si tratta di decimi di secondo di reazione! Poi siamo tutti bravi a poter fare meglio dal divano di casa, con la pastiera davanti...

Meret è uno dei migliori in Europa per reattività. Ci ha consegnato uno Scudetto e nessuno lo dice mai! Forse qualcuno voleva Onana, costato 50 milioni e già messo alla porta dal Manchester. O forse volevano Kepa, uscito a vuoto contro il Napoli... Meret ha la sola 'colpa' di essere sfortunato? Questo è il motivo per cui chi vince lo Scudetto se ne va subito dopo. Lo rimpiangeremo quando andrà via...".