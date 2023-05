Ex prep. portieri: “Gollini ha fatto un errore in occasione del gol di Petagna”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli: "Petagna ha intelligentemente indirizzato la palla facendo trade off, con velocità e accuratezza, come fosse un rigore in movimento. L’errore parte dalla respinta di Gollini, molto centrale, al primo tiro di Petagna. È vero che non è un fenomeno, ma quando è lì la piazza sempre".