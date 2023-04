Ex prep. portieri Napoli: "Meret fa un errore di concetto sul gol di Bennacer"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luciano Tarallo , ex preparatore dei portieri del Napoli : "Non è un errore di Meret il gol preso da Bennacer. Ci sono errori a monte, con Lobotka e Mario Rui che si fanno scappare Brahim Diaz, da parte della difesa che è rimasta a tre e scappa all'indietro senza uscire o fare fallo. Meret fa un errore di concetto, spostandosi di lato con un po' di ritardo. Nel calcio si vedono solo gli ultimi secondi di un'azione, ma non funziona così.

Maignan? La sua presenza o meno incide e come. Lo dico da tempo non sospetto, avere o non averlo incide anche sulla capacità del Milan di andare a vincere o meno lo Scudetto.

Meret? Errore di concetto, ripeto. Si sposta in maniera tale che non chiude l'angolo, come invece fa sul tiro di Leao che termina fuori. In quella occasione è stato bravo a chiudere lo spazio della porta e ad indurre l'avversario all'errore".