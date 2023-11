Ex prep. portieri: “Sceglierei solo Szczesny per sostituire Meret”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napol

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli: "Meret ha fatto una partita tranquilla, chi gli ha dato un’insufficienza è un incompetente. Gol di Giroud? Non guardano bene le azioni, evidentemente c’è un problema di vista. Meret in quell’occasione non poteva uscire. I telecronisti dovrebbero aggiornarsi, secondo me.

Gol di Elmas? È partito sotto le braccia di Ochoa, fino a quel momento ha fatto grandi parate, ma quella si poteva tranquillamente prendere. In Roma-Lecce ho visto una parata simile a quella di Alex: a volte i portieri si sentono insicuri e anziché bloccare la palla, preferiscono respingerla. Per sostituire Alex, sceglierei solo Szczesny: lui fa la differenza alla Juventus”.