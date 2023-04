Ex prep. portieri: "Se quel tiro fosse passato sotto le gambe di Meret lo staremmo crocifiggendo"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli: "Gatti scandaloso. Bellissimo il tiro di Raspadori, un cioccolatino, ma quel cross di Elmas con un piede molto educato è da rivedere nelle scuole calcio. Raspadori fa un movimento in cui si appoggia sul piede destro, mette giù la spalla destra e col sinistro di collo-piede, bello rigido e la punta rivolto verso il basso calcia fortissimo.

Szczesny avrebbe potuto fare un passo avanti, accorciare, lui invece cambia posizione facendolo anche bene, ma ci vuole un passo in più perché riduci lo specchio della porta. Per fortuna è Szczesny e non Meret altrimenti lo crocifiggiamo. Meret è stato eccezionale tutta la stagione, che vogliamo più da questo ragazzo, è il classico portiere completo. Vicario al posto di Meret? Mi dispiacerebbe moltissimo. Vicario è un buon portiere, ma dobbiamo vederlo in una grande squadra".