Ex prep. portieri si scaglia contro Gollini: "Errore gravissimo! Non può stare al Napoli..."

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luciano Tarallo, preparatore dei portieri: "Mazzarri è venuto a Napoli per fare un modulo che non è in grado di fare. Pierluigi ha fatto lo stesso errore contro Lazio e ieri col Milan: non difende lo spazio, sta posturalmente male. In questo caso, Gollini sta più spostato verso il secondo palo e non legge bene la situazione per postura e posizione.

Inoltre, Juan Jesus non legge il filtrante di Leao e Gollini fa ancora peggio: Theo Hernandez stoppa e angola la palla, Gollini non si pone neanche in diagonale rispetto a chi calcia, ma di lato, a quel punto per il giocatore del Milan diventa un gioco da ragazzi. Un errore gravissimo. Ciò che mi fa arrabbiare molto non è l’errore, ma che è lo stesso fatto a Roma, non va bene. Se non si migliora postura e posizione, subiremo sempre questi gol, non può essere da una squadra top come il Napoli".