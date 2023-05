Ex prep. portieri su Gollini: “Gesto più bello con la Fiorentina è una non parata, vi spiego”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli: "Maglia numero 10 a Kvara? Lasciamo stare Maradona, non esiste, non hanno niente in comune. Gollini? Ha fatto tanta roba. Ha fatto una grande parata sul colpo di testa di Jovic, spinge bene con la gamba sinistra – gamba omologa alla direzione della palla – ma la parata più bella è all’87 quando fa un intervento che costringe Kouamé sopra la traversa. È la parata che non fa, ma costringe l’attaccante all’errore. L’ultima volta che ha giocato in Coppa Italia giocava senza voglia, aveva qualche chilo in più.

Adesso ha dimostrato di essere all’altezza, ma non paragoniamolo a Meret. Meret ha tante competenze e valori, a iosa. Ci ha portato avanti in Champions, ha fatto grandi parate, il Napoli non deve assolutamente perderlo".