Ex prep. portieri: "Vicario? Non è assolutamente Meret, non è pronto per il Napoli"

Luciano Tarallo, preparatore dei portieri, ex Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Luciano Tarallo, preparatore dei portieri, ex Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Vicario? Non vale assolutamente Meret. Alex è il portiere italiano più forte in questo momento ed uno dei primi cinque in Europa. Vicario è un giovane che può ancora maturare: è un ottimo prospetto, ma secondo me non ancora pronto per il Napoli. Ha bisogno di qualche anno ancora per migliorare. Nel frattempo godiamoci Meret. Mi sono espresso sul valore di Alex quando è stato acquistato: ho sempre pensato fosse forte, il tempo mi ha dato ragione. Di sicuro chi fa il mio mestiere, deve intravedere certe caratteristiche tecniche e umane".