Ex Pres. Carpi: “ADL e Giuntoli troveranno la decisione migliore per entrambi"

"Con Giuntoli ci siamo sentiti l’altro giorno e gli ho detto che sono troppi 8 anni per vincere lo scudetto".

© foto di Federico De Luca

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Stefano Bonacini, ex presidente del Carpi: "Con Giuntoli ci siamo sentiti l’altro giorno e gli ho detto che sono troppi 8 anni per vincere lo scudetto. Nell’ultimo anno di Sarri, però, ci erano già andati molto vicini. Il risultato fatto dal club di De Laurentiis è anche di etica, le regole oggi sono di fondamentale importanza. Sicuramente la società di De Laurentiis ha dato veramente un messaggio molto importante, per questo sono molto contento per loro.

Qualità di Giuntoli? Ha grandissima competenza e una dedizione al lavoro che non ho mai visto in nessuno. Ha anche una certa forza fisica di tenere il punto in mano, voglia di immergersi nel calcio H24. Se lo fai lavorare, Cristiano ti può portare dove vuoi. Quando l’ho preso ancora non era ds, faceva dei camping dei ragazzi della Fiorentina, conosco tutti i suoi difetti e pregi. Abbiamo avuto diversi scontri, non siamo sempre andati d’amore e d’accordo. Però è un onesto, anche se ha un carattere abbastanza forte e rissoso. I pregi sono molto molto superiori ai difetti.

Giuntoli andrà alla Juve? Penso che alla fine sia De Laurentiis che Cristiano possano trovare una decisione migliore per entrambi. Devono decidere insieme loro quale sarà il percorso se restare o andare via.

Favola Carpi ripetibile? Impossibile! In Serie B c’erano realtà che ora non si sono più, ora il monte stipendi è aumentato e ci sono club blasonati. Adesso è veramente difficile calcio come abbiamo fatto noi, siamo andati in Serie A con un monte stipendi di 3 milioni. Oggi il monte stipendi in Serie B è di 22-23 milioni”.