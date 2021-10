Ex pres. Figc contro Mancini: “L'Europeo non è un vitalizio. Ieri ha sbagliato"

A parlare di Nazionale a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini.

Nazionale, dopo 37 partite arriva il ko con la Spagna:

"Raramente capita di uscire dallo stadio battendo le mani ai giocatori che hanno perso. E ieri è successo. I giocatori non si sono risparmiati, hanno tirato fuori l'orgoglio. Non ci sono dubbi che la capacità di palleggio e tecnica individuale della Spagna è evidente. Potevano fare anche più gol. Secondo me Jorginho e Verratti insieme si pestano i piedi, poi non sono in grandissimo spolvero. Quindi va costruito un centrocampo diverso. Sono sicuro che Mancini non penserà al senso di riconoscenza per l'Europeo vinto. Non vorrei che nella testa dei giocatori scattasse una pretesa supremazia, come se queste grandi vittorie debbano creargli un lungo vitalizio. Non mi aspettavo poi i fischi a Donnarumma, lo hanno messo in difficoltà. Non mi aspettavo quel comportamento di Bonucci. Dopo il giallo per proteste, non poteva permettersi quel tipo di fallo. Mancini ha fatto poi un piccolo errore, aspettare di cambiare solo nella ripresa. Doveva far entrare prima Chielini, per creare una sorta di timeout".