Ex pres. Figc: "Scontri ultras? Un peccato se venissero puniti tifosi per bene"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC: "Gli scontri avvenuti tra i presunti tifosi di Napoli e Roma non ha nulla a che vedere col calcio, ma solo con il piano criminale. Spero che questi elementi abbiano almeno l'obbligo di firma durante le partite, altrimenti torneranno di scena anche nelle prossime gare... Dispiace per due società serie come Napoli e Roma, che da sempre si spendono per arginare questi fenomeni. Già al tempo della mia presidenza in FIGC lavoravamo per dare una stretta a questi episodi con il Ministero degli Interni, ora bisogna dare una stretta seria. L'Osservatorio ben conosce chi ha il daspo e non può andare in trasferta, poi è un peccato che vengano colpiti anche tifosi innocenti.