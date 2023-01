Ex pres. Kvaratskhelia svela: "Voglio incontrare ADL e lavorare per una partnership"

"Avevamo notato che quel bambino aveva più bisogno di attenzioni".

© foto di www.imagephotoagency.it

"Avevamo notato che quel bambino aveva più bisogno di attenzioni". Intervistato da la Repubblica, parla Roman Pipia, presidente della Dinamo Tbilisi, la squadra in cui Khvicha Kvaratskhelia ha mosso i primi passi da giovanissimo: "Ora voglio andare a Napoli, incontrare De Laurentiis, lavorare per una partnership con loro. In A c'è anche Lochoshvili: sappiamo come si fa con i talenti".