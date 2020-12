Ex pres. Samp: "Campionato strano, il Napoli sicuro dei propri mezzi e ci può sperare..."

Paolo Mantovani, ex presidente della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non mi permetto di dare troppi giudizi, ma in un campionato come questo, vedere un Napoli cosi sicuro dei proprio mezzi si potrebbe essere anche ottimisti. E' una stagione particolare, la Juve sta soffrendo ed a questo punto non ci sono tante squadre che possano ambire al secondo posto, tra queste c'è sicuramente il Napoli".