Ex presidente Juve: "Mi auguro annullamento del -15! Santoriello ha commesso un grosso errore"

© foto di Filippo Gabutti

La Juventus, in uno scenario complicato dai pronunciamenti della giustizia sportiva già arrivati o in arrivo, inizia anche il suo cammino nelle fasi a eliminazione diretta di Europa League contro il Nantes giovedì. Abbiamo tracciato un punto della situazione in esclusiva, provando anche a proiettarci al futuro, con l'ex presidente juventino Giovanni Cobolli Gigli, ripartendo dalla vittoria sulla Fiorentina di domenica: "Basta per un sospiro di sollievo. Questo campionato è ancora più sofferto di uno normale: è stato modificato dalla penalizzazione. Sarebbe meglio che le sanzioni arrivassero o all'inizio o alla fine, riceverle adesso è un grosso problema. La situazione è ancora più difficile rispetto a Calciopoli. Si trovavano in corsa per l'obiettivo Champions e tutto d'un colpo arriva la mazzata in testa ai giocatori, che non c'entravano nulla. Con Calciopoli si è avuto il tempo di fare una squadra che sapeva di ripartire dalla B".