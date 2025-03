Ex sindaco Giugliano: "Centro sportivo? Qui ADL individuò una zona, ne parlammo a telefono..."

vedi letture

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’ex sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi. Di seguito le sue parole: "La zona in cui il Napoli manifestato il suo interesse era quella di Varcaturo su cui si sono incentrate le ultime discussioni. Da circa un mese non sono più sindaco di Giugliano quindi non sto seguendo più la dinamica dei fatti.

Quello che posso dire è che ci sono state delle discussioni e degli incontri al riguardo con i dirigenti del Napoli. Ho sentito De Laurentiis al telefono e l’anno scorso abbiamo imbastito un tavolo nella casa comunale di Giugliano con i dirigenti e l’ufficio tecnico del Napoli. Non so se stanno continuando gli incontri ma da quello che risulta sembra che tutto sia fermo da qualche mese.

Il Comune di Giugliano non ha mai dato indicazioni in tal senso, è stato l’ufficio tecnico del Napoli ad individuare una zona ben precisa. Da come si sta svolgendo la dinamica credo che il Napoli non sia più interessato a quella zona. Il mio rammarico è che a Varcaturo c’era spazio e era ben collegato con tutte le zone di Napoli e dei dintorni. Il progetto sarebbe stato svolto nell’interesse del Napoli".