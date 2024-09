Ex team manager Bari: "Ricordo ancora quando Barreto svenne per gli allenamenti di Conte"

Luciano Tarantino, ex team manager del Bari all'epoca di Antonio Conte, ha raccontato il metodo d'allenamento dell'allenatore azzurro in un'intervista a Il Mattino: "A coordinare la preparazione atletica c'era il compianto professore Giampiero Ventrone, che aveva cominciato la carriera in una mia squadra a Napoli.

Metodi duri? Ancora ricordo quando svenne Barreto in un allenamento in Austria... Un grande lavoro per raggiungere la serie A e uno straordinario feeling con la squadra", le parole del team manager napoletano.