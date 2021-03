Ex vice Ancelotti: "Partenza dal basso? Vuol dire avere il dominio del gioco. Su Osimhen..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Giorgio Ciaschini, allenatore. "Ieri il Napoli ha fatto un'ottima partita, ha giocato con una certa fluidità come nei tempi migliori e questo è legato anche al recupero dei giocatori importanti. Insigne ha fatto una grande partita e ha una grande condizione. Costruzione dal basso? Significa avere il dominio del gioco, senza dare la possibilità all'avversario di conquistare la palla. Serve però anche trovare giocatori liberi e non andare incontro a rischi. Palla lunga per la punta? Tutto questo è legato molto alla tipologia di squadra che hai. Con un Lukaku magari funziona, può essere una scelta anche per Osimhen. Un giocatore come lui viene valorizzato soprattutto quando le squadre ti danno questa possibilità. Osimhen e Mertens insieme? Me lo auguro".