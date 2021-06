Ex vice Ancelotti sicuro: "Al Napoli non gli è stato dato tempo per mostrare le sue qualità”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giorgio Ciaschini, osservatore ed ex vice di Carlo Ancelotti: “Il ritorno di Ancelotti al Real Madrid? È stato del tutto inaspettato, sicuramente Carlo ha beneficiato dell’ottimo ricordo che lasciato nella sua prima avventura, culminata con la vittoria della decima Champions League nel 2014. I senatori del Real Madrid, seppure non più giovanissimi, saranno fondamentali per la ricostruzione. Mbappé è il sogno di Florentino Pérez, il Real ha sempre acquistato i giocatori più importanti del mondo, ma in questo caso non sarà facile riuscire nell’intento. L’esperienza di Ancelotti al Napoli? Non ha espresso tutte le sue potenzialità e i risultati non sono stati soddisfacenti, ma non gli è stato dato il tempo di costruire un progetto duraturo e importante”.