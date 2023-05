F. Cannavaro: "Dispiace veder partire Spalletti. Juve? Chi sbaglia paga, ma a fine campionato"

"Io allenatore del Napoli? Non lo so, dovete domandarlo al presidente De Laurentiis".

TuttoNapoli.net

Fabio Cannavaro, ex difensore di Napoli e Juventus, è intervenuto alla stazione Termini a margine dell'evento di presentazione della Coppa Italia Frecciarossa: "Sentenza Juve? Sono cose che sicuramente andrebbero fatte a fine campionato e non durante perchè sennò si perde sicuramente un po' di credibilità nel sistema, non riguarda la credibilità del campionato perchè è giusto che chi sbaglia paga però magari si sarebbe dovuta aspettare la fine del campionato e poi fare le sentenze...

Io allenatore del Napoli? Non lo so, dovete domandarlo al presidente De Laurentiis. Questo è stato quasi l'anno perfetto per il Napoli, vedere Spalletti andare via dispiace e sorprende".