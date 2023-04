F. Galli: "Il Milan attenderà un po' il Napoli, ma non devi cullarti su questo vantaggio"

Filippo Galli, ex rossonero e opinionista, ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity nel pre Napoli-Milan.

Filippo Galli, ex rossonero e opinionista, ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity nel pre Napoli-Milan: "L'1-0 dell'andata è un vantaggio importante, ma il Milan non deve cullarsi. Bisogna stare attenti, il gol doppio in trasferta non vale più e il Milan affronterà un Napoli deciso. Il Milan attenderà il Napoli e ciò che dovrà evitare la squadra di Spalletti - che vorrà fare la partita - deve essere evitare di difendere contro un Milan a campo aperto come accaduto in occasione del gol di Bennacer. Al Napoli mancheranno giocatori importanti come Kim e Anguissa".