F. Galli: "Il Milan per limitare il Napoli proverà a comandare il gioco e a togliergli l'iniziativa"

Filippo Galli, ex difensore del Milan e allenatore e dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': "Il Milan ha vinto in maniera autorevole le ultime partite, quella di Udine in particolare, ma anche quella di ieri sera con il Lecce, perché il Milan ha dimostrato finalmente di voler far la partita, di poter far la gara e a Udine certamente non era così facile, contro una squadra fisica. Dopo il ko con la Cremonese, il Milan ha messo insieme 3 clean sheet e conquistato 9 punti, mostrando anche un gioco qualitativo importante. È chiaro che la gara col Napoli poi sarà un po' la cartina al tornasole perché si affronta il Napoli che ha una struttura, una squadra, un allenatore importantissimi.

Quindi domenica sera capiremo davvero la statura del Milan. Anche per il Napoli sarà un test di rilievo: quest’anno per gli azzurri c’è il triplice impegno e, nonostante la rosa sia più profonda e di qualità, è indubbio che la Champions League porta via tante energie, non solo fisiche ma anche mentali. Sarò curioso di assistere al match, perché il Milan si ripropone finalmente ai vertici e il Napoli è una squadra forte, con buona struttura, un giocatore di esperienza come De Bruyne e un attaccante come Hojlund, che ha dimostrato subito le sue qualità.

De Bruyne e Modric? Anche io ho giocato sino a 40 anni e mezzo, ma ero in C2, nella Pro Sesto, ed era un altro calcio. Si tratta di due fuoriclasse però è vero che se arrivano in serie A non nel pieno della maturità significa che il nostro campionato ha fatto alcuni passi indietro rispetto ai miei tempi, quando era sia il punto di partenza ma anche d'arrivo della carriera di un calciatore. In ogni caso questi due giocatori hanno ancora tanta qualità e possano davvero innalzare il livello del nostro campionato, Sarà anche la sfida tra Allegri e Conte, tra i migliori se non i migliori assoluti in serie A. Il Milan proverà a comandare il gioco, anche perché nel farlo cercherà di togliere l'iniziativa al Napoli: dovesse lasciarla agli azzurri diventerebbe dura per i rossoneri”.