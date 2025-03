Fabbroni: "Prossime due giornate fondamentali! Avete visto le seconde linee?"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Le prossime due giornate saranno fondamentali per la lotta scudetto. Mi riferisco ai due scontri diretti che riguardano l’Atalanta, che dovrà sfida la Juventus e poi l’Inter. E questo rende indispensabile tornare alla vittoria per il Napoli, che nelle prossime 11 partite dovrà vincerne almeno 8 e pareggiarne 3 per centrare l’obiettivo. Molto dipenderà, comunque da questi scontri diretti.

Conte ha visto un Napoli concentrato e presente nella gara contro l’Inter. Se questa squadra dà garanzie a Conte, tanto da fargli dire “se vogliamo possiamo” significa molto. Immagino che l’allenatore si sia chiarito con la società dopo il mercato di gennaio e bisogna voltare pagina. Le seconde linee forse non sono così inguardabili. Poi è giusto che Conte guardi avanti anche a lungo raggio parlando di stadio e di centro sportivo, che rientra nel patrimonio e nel discorso delle strutture che sono fondamentali. Conte ha visto che mentalmente il Napoli quando vuole può fare ottime prestazioni, contro chiunque. È un discorso di concentrazione e di determinazione, e la bella prestazione contro l’Inter lo ha dimostrato”.