Fabbroni: "Test con l’Avellino necessario. Ambrosino? Spero che Conte riesca a inserirlo"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Il test con l’Avellino può dire qualcosa di interessante sulle cosiddette seconde linee. Il Napoli ha necessità di fare questi allenamenti per spezzare la monotonia delle settimane senza calcio. Hojlund mi sembra un calciatore in fiducia, ed è una gran bella notizia. Si sente ben utilizzato e importante. Gioca nella squadra campione d’Italia. Mi pare che tutte le condizioni siano positive.

Lui è un giocatore del Napoli e si sente dentro al progetto al 100%. Anche Spinazzola è un calciatore pienamente in fiducia. Spero che Conte riesca a inserire Ambrosino. Noi in Italia ci stiamo ancora chiedendo se Lucca a 24 anni può essere considerato un giovane. L’esperienza si fa solo giocando. Servirebbe un po’ di coraggio per far giocare questi ragazzi, accogliendo anche i loro errori”.