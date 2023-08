Fabio Cannavaro: "Di Lorenzo l’unico italiano che sarebbe titolare anche al City o al Real"

Con i 6 punti conquistati contro Frosinone e Sassuolo nelle prime 2 giornate di campionato, il Napoli ha mandato un messaggio a sé stesso e ai suoi avversari

Con i 6 punti conquistati contro Frosinone e Sassuolo nelle prime 2 giornate di campionato, il Napoli ha mandato un messaggio a sé stesso e ai suoi avversari: gli azzurri sono tutt'altro che con la pancia piena dopo lo scudetto vinto. Eccezion fatta per primi minuti in terra ciociara, con il gol dell'immediato svantaggio messo a segno da Harroui, la squadra di Rudi Garcia ha condotto due gare con estrema autorità facendo capire che vuole dare continuità a quanto fatto nella passata stagione.

Nei primi 180 minuti di gioco, uno dei giocatori che più ha spiccato rispetto agli altri è senza dubbio Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro ha servito due assist a Osimhen nel successo per 1-3 a Frosinone, per poi chiudere i giochi contro il Sassuolo con la rete del definitivo 2-0. Un avvio stagionale da sogno, che ne certifica lo status di grande giocatore e che porta l'ex campione del mondo Fabio Cannavaro a spendere per lui parole importanti che sono state riportate da La Gazzetta dello Sport: "Forse è l’unico giocatore italiano che sarebbe titolare anche al Manchester City o al Real Madrid, vale a dire nelle più forti squadre europee"