Fabio Cannavaro: "Io al Napoli? Sarebbe anche ora. Mi pare il caso, sono pronto"

TuttoNapoli.net

Fabio Cannavaro è stato recentemente accostato anche alla panchina del Napoli, soprattutto prima che la squadra azzurra puntasse su Walter Mazzarri. In un'intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex Pallone d'Oro ha parlato di questa ipotesi: "Io profeta in patria? Sarebbe anche ora, eh! Mi pare il caso, io sono pronto. Ma a decidere è il presidente e, onestamente, non mi sono arrivati messaggi in tal senso. L’unico contatto reale, concreto, è stato con i turchi del Besiktas. Alla fine però, proprio qualche giorno fa, hanno optato per Fernando Santos, l’ex ct del Portogallo".

Cannavaro prosegue: "Al Napoli la situazione è molto difficile: il dopo Spalletti, tecnico straordinariamente meticoloso, non ha funzionato. E sono pesate anche le ulteriori partenze di Kim e Giuntoli. Ventidue punti in meno rispetto a un anno fa sono un’enormità, i tifosi rabbiosi...".

Due battute anche sul VAR: "Va usato per quello che è: un importantissimo, fondamentale aiuto per il calcio e per cancellare gli errori umani degli arbitri. Ma va sfruttato appieno, al 100%. Sempre e comunque. Non parzialmente, non così ogni tanto e magari pure a casaccio con i varisti che vanno nel pallone e i direttori di gara che non insistono per il 'review'. VAR magari per corner e falli laterali, sì, come hanno detto in Inghilterra. E chi se ne frega se le partite dureranno 5 o 10 o 15 minuti in più. Quale sarà mai il problema? Ai Mondiali in Qatar abbiamo assistito a diversi incontri con recuperi anche oltre i 10’. La strada è quella del tempo tecnico come nel basket".