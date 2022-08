Fabio Cannavaro: "Napoli dietro, ma mercato è lungo. Non immagino con un avvio negativo..."

Fabio Cannavaro, il capitano dei capitani, ha parlato alle colonne de Il Mattino del Napoli di Spalletti e non solo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Cannavaro, il capitano dei capitani, ha parlato alle colonne de Il Mattino del Napoli di Spalletti e non solo. In particolare, l'ex Juve e Napoli, si è soffermato sull'umore dei supporters partenopei ad oggi, dopo i tanti addii e i pochi innesti di valore: "Respiro l'insofferenza dei tifosi, non voglio neppure immaginare cosa succederà se il Napoli non dovesse partire con il piede giusto. Mancano un po' di gol... - ha sottolineato Cannvaro - Lorenzo ne garantiva e Mertens pure dava un contributo che adesso non vedo. Kvara è un acquisto mirato. Devono avere forza e coraggio per far dimenticare il passato. Il Maradona ha bisogno di calciatori che sappiano accendere, infiammare i cuori. Come Osimhen". La speranza è quella che il Napoli trovi la giusta sintonia, ma intanto le altre squadre si rinforzano e secondo Cannavaro la posizione dei partenopei ad oggi è "Dietro alle altre, chiaramente. Il mercato è ancora lungo, però".