Fabio Cannavaro racconta l’inizio carriera: "Il Napoli mi mandò via, poi mi riprese”

Fabio Cannavaro, ex capitano della Nazionale, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino in cui ha raccontato anche la primissima parte della sua carriera

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Cannavaro, ex capitano della Nazionale, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino in cui ha raccontato anche la primissima parte della sua carriera: "A un certo punto il Napoli mi aveva mandato via, sapete. Era stata creata una società satellite, la Gis. L'allenatore, appunto, era Talamo. Lui mi spinse a non mollare e dopo poco il Napoli mi richiamò. Nella Gis c'era anche Gaetano De Rosa e noi siamo stati i calciatori che hanno giocato di più in serie A. Questa è la parte diciamo così ufficiale della prima fase della mia carriera".