Fabio Cannavaro sull’Italia: "A Spalletti regalerei un Nesta, un Maldini o un Baresi"

"Il nostro calcio è un po' in difficoltà da qualche anno. Non investiamo più in strutture e nei giovani, si fanno meno figli. Ci sono tante implicazioni. Questo ci fa star male, perché eravamo abituati ad altre situazioni". Così Fabio Cannavaro, capitano della Nazionale italiana campione del mondo del 2006 e ultimo italiano a vincere il Pallone d'oro, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.

Dopo le dimissioni, ha fatto un pensierino alla panchina della Nazionale? "La mia storia è di tantissimi anni con la Nazionale, è normale che si pensa sempre al mio nome, ma quando ci sono nomi come Spalletti e Conte, hanno un vantaggio rispetto a me perché hanno una storia nel campionato italiano diversa dalla mia. Io ho iniziato all'estero e si conosce la mentalità italiana: se inizi all'estero è come se non allenassi. Sulla Nazionale non è che non ci ho messo il pensiero, ma sapevo che in circolazione c'erano allenatori più appetibili".

Quale campione del mondo del 2006 regaleresti all'Italia di Spalletti? "Come numero siamo carenti in difesa. I difensori centrali si fa più fatica a trovarli, ma non perché Bastoni o altri siano meno bravi, ma ad esempio sono abituati a giocare più con la difesa a tre e meno a campo aperto. Regalerei un Nesta, un Maldini o un Baresi. Al di là degli uomini, Dovremmo tornare a uno spirito più da Italia. Noi eravamo sempre abituati a non voler perdere. Oggi cala l'attenzione troppo spesso".

Calcio globale: "Prima era la Cina, poi l'Arabia: il calcio a certi livelli fa gola a tutti quanti. Soprattutto in Asia, ci sono tanti margini di miglioramento, io l'ho vissuto. Il giorno in cui inizieranno ad avere anche una cultura sportiva, un'organizzazione un po' diversa, saranno ancora più competitivi. La MLS è un campionato molto più solido di tanti altri in circolazione. Il calcio è già diventato globale".

Arrivo di Buffon in Nazionale: "Può portare la sua esperienza a 360 gradi. Sicuramente Spalletti è un grande allenatore, ma forse non ha quell'esperienza per allenare una nazionale. Lui è stato sempre un tecnico abituato ad allenare giorno per giorno e allora Buffon può essere d'aiuto, è un acquisto importante".