Facchetti jr: “Spalletti miglior tecnico italiano degli ultimi 20 anni! Contento se vince lo scudetto”

Gianfelice Facchetti, scrittore-attore e figlio dell'ex bandiera dell'Inter e della Nazionale Giacinto, ha parlato a Santo Catenaccio.



"Campionato finito? Onestamente, un divario così e soprattutto una squadra come il Napoli che non da segni di cedimento o scricchioli ti lascia poca speranza. La mia Inter a questo punto deve fare la corsa su se stessa, così come ha detto Lautaro, sta ritrovando le energie migliori e recuperando molti calciatori assenti nelle scorse settimane. C'è una parte di stagione ancora significativa dove raccogliere obiettivi - penso anche alla Champions League e non solo alla Coppa Italia - perchè ad oggi il discorso campionato è praticamente chiuso. Bisogna pedalare e vedere fra un paio di mesi cosa succede, se le distanze restano così siderali per lo Scudetto c'è poco da fare.

Spalletti? mi è sempre piaciuto come allenatore, non solo ai tempi interisti. La sua Roma a tratti giocava un calcio veramente bello, ricordo una finale di Supercoppa dove dopo 30' aveva messo sotto con 3 gol l'Inter. Ogni tanto storicamente però si perdeva sul più bello. Qui a Milano si è trovato in un periodo non felicissimo ma la piazza lo ha sempre apprezzato, ha avuto molto coraggio mettendosi in prima linea a sbrigare situazioni di leadership difficilissime, come quella di Icardi, e tutt'ora la gente nerazzurra lo ricorda con piacere e stima quando ritorna da avversario. A Milano ha raggiunto nel suo biennio sempre la qualificazione Champions, e non lo si faceva da anni, nonostante non avesse una dotazione tecnica per andare oltre.

A Napoli ha avuto e hanno avuto coraggio quest'anno, nonostante i tifosi che storcevano il naso in estate, magari ha avuto anche un pizzico di fortuna ma è chiaro che ci sia stata una grande comunione di intenti. C'è da fare davvero tanti complimenti anche alla società. Oggi vedo il mister molto più leggero di testa, mi spiego meglio; secondo me la preparazione delle gare è sempre stata eccellente ma forse qualche piccolo episodio negativo durante le gare lo metteva un po' in difficoltà nelle letture live, oggi invece mi sembra migliorato anche sotto questo aspetto.

Ho molta stima per lui, è un gran lavoratore e lo ha dimostrato in tutte le piazze anche a Roma dove ha fatto il lavoro sporco con Totti che la società non. Sono contento per lui, si merita di togliersi di dosso questa etichetta che parte bene e poi finisce sempre secondo. Sarei sinceramente contento se il Napoli riuscisse a vincere lo Scudetto, per me è il miglior allenatore italiano negli ultimi venti anni".