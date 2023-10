"Facciamo cronaca", botta e risposta Giordano-Garcia in conferenza: "Alcuni mi hanno fatto fuori presto!"

"Ma non interpretare ancora, non ho messo tutti voi nella stessa sacca. Ho già ringraziato chi mi ha sostenuto".

"I giornalisti raccontano il tempo e la cronaca senza alcun tipo di pregiudizio. Mi dispiace che lei ci sia rimasto male, ci sono rimasto male alla stessa maniera". E' l'appunto mosso in conferenza stampa da Antonio Giordano, giornalista del 'Corriere dello Sport', a Rudi Garcia dopo lo sfogo del manager francese in apertura di conferenza stampa. "Ne riparleremo, ora non è il momento", la prima replica di Garcia.

"Lei l'ha fatto in pubblico e conosce il linguaggio mediatico, le cose dette in pubblico vengono espresse all'esterno", ha aggiunto Giordano. "Ma non interpretare ancora, non ho messo tutti voi nella stessa sacca. Ho già ringraziato chi mi ha sostenuto, però alcuni mi hanno messo fuori abbastanza presto. Solo questo", la chiosa di Garcia che poi ha risposto alla domanda del cronista presente in sala stampa.