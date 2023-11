Faggiano: "Sousa flirtava col Napoli? Lo avrei cambiato subito!"

TuttoNapoli.net

Il suo nome è stato accostato spesso alla Salernitana, soprattutto quando la società decise di esonerare il direttore sportivo Morgan De Sanctis al termine della gara persa per 2-0 contro il Napoli. Poi il (momentaneo?) dietrofront della proprietà e appuntamento rinviato eventualmente a dicembre. La redazione di Tuttomercatoweb ha intervistato il noto dirigente sportivo Daniele Faggiano affrontando diverse tematiche di strettissima attualità:

Sousa a giugno flirtava col Napoli, lei come avrebbe agito se fosse stato al posto di De Sanctis?

"Un vecchio detto dice "vendi, incassa e pentiti". Io sono di questa idea: o stai con me al 100% o si apre un altro capitolo. Ricostruire fa parte del nostro lavoro, personalmente avrei lavorato per portare a casa un altro allenatore qualora mi fossi accorto che la guida tecnica non volesse restare o non fosse pienamente convinta".