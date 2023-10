Fagioli: "Devo 40mila a Gatti e Dragusin, ma alla Juve non sapevano che scommettevo"

Sulle sue pagine odierne, Il Messaggero rivela alcune dichiarazioni di Nicolò Fagioli alla Procura Federale

Sulle sue pagine odierne, Il Messaggero rivela alcune dichiarazioni di Nicolò Fagioli alla Procura Federale, col centrocampista della Juventus che svuota tutto ciò che ha dentro: “Il periodo più brutto è stato fra marzo e aprile 2023. In Sassuolo-Juve ho commesso un errore tecnico e sono stato sostituito. All'uscita ho pianto per i debiti... a settembre 2022 erano 250mila, poi erano arrivati oltre i 2,7 milioni”, le parole del bianconero riportate dal quotidiano.

Lo stesso Fagioli, poi, prosegue con le ammissioni: “Ho iniziato col tennis e col casinò online, poi col calcio, ma mai su partite della Cremonese e della Juventus, neanche su falli, cartellini, risultati esatti o marcatori. Under e over. Ma a un certo punto non potevo più prelevare i soldi dal mio conto corrente controllato da mia madre e ho iniziato a chiedere i soldi ai miei compagni che erano all’oscuro di tutto. 40mila euro a Gatti, che li pretende ancora, e a Dragusin. Dicevo che mi servivano per comprare i Rolex in una gioielleria a Milano, che in realtà usavo per restituire in parte le somme di denaro”.