Fagnani: “Conte non ha negato contatti con ADL, ma non ama subentrare in corsa”

Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice di Belve, trasmissione in onda su Rai 2, è intervenuta a Kiss Kiss Napoli e rivelato alcune anticipazioni sull’intervista ad Antonio Conte che andrà in onda questa sera: "Antonio Conte è stato abbastanza esplicito. Lui è attratto, capiremo durante la puntata di Belve se c'è stato un interessamento del Napoli e della Roma. Non nega contatti con il presidente del Napoli, è corteggiato. Non ama subentrare in corsa ha dichiarato.

Però ora bisogna capire anche se c'è stato un interessamento anche della Roma. Sicuramente bisogna capire qual è il pensiero di Conte su un suo ritorno ad allenare. Basterà però collegarsi stasera e si conoscerà meglio il suo pensiero”.