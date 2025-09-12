Farioli ammette: "Napoli? ADL ha voluto parlarmi dopo Garcia"

vedi letture

Oltre all'ampio spazio dedicato al volley, tra le pagine sportive dell'edizione odierna del Corriere della Sera si parla anche di calcio. Il quotidiano generalista propone una lunga intervista a Francesco Farioli, attuale allenatore del Porto reduce dalle positive esperienze sulle panchine di Nizza in Ligue 1 e dell'Ajax in Eredivisie. "Ho lasciato l'Italia per non sentirmi dire: sei troppo giovane" il virgolettato da titolo scelto oggi dal Corsera che poi, appena sotto, aggiunge: "Farioli, 36 anni, al Porto: ha già conosciuto vittoria e sconfitta".

In un passaggio della lunga intervista, il 36enne allenatore italiano ha confermato anche i contatti con il Napoli attraverso la figura di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del club nerazzurro l'aveva contattato in passato, dopo la separazione con Rudi Garcia: "De Laurentiis? Ha voluto conoscermi dopo l’esonero di Garcia, abbiamo parlato. È stato molto gentile", le sue parole. Farioli non si sente poi di escludere la possibilità di un approdo in Serie A nei prossimi anni: "Italia nel mio futuro? Spero continui a esserci grande calcio, e dunque non escludo certo l’Italia. Ma staccarsene è stato fondamentale per saltare la parte in cui ti dicono che sei troppo giovane".