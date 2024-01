Fedele: “ADL dovrebbe mettersi da parte e affidare la gestione del Napoli a uomini di calcio”

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Tele Vomero, è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Tele Vomero, è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele: “ADL dovrebbe mettersi un po’ da parte e affidare la gestione del Napoli a uomini di calcio, ho sentito le dichiarazioni del post-partita sull’Arabia e su tanti altri temi. Arbitraggio Napoli-Inter? Rapuano non è stato assolutamente all’altezza della situazione.

Altra considerazione: sul mercato da 7 mesi si doveva inserire in rosa il difensore centrale, che ancora non è arrivato. E’ stato preso Lindstrom in estate per fare il tornante, ruolo che non è il suo. Il Napoli ha preso Ngonge per fare la riserva di Politano e si manda via Zerbin. Tornando alla difesa, si valutano nomi per la difesa senza capire si giocherà a tre oppure a quattro. Traoré è un prospetto e Zielinski ha già firmato altrove. Penso che De Laurentiis dovrebbe passarsi una mano sulla coscienza”.