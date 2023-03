Fedele: “Altro che rinnovo, se fossi Spalletti andrei via. Quando si vince bisogna lasciare”

Il dirigente e opinionista Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre

Il dirigente e opinionista Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Tempo fa Sarri disse di non essere abituato a difendersi; a lui piace attaccare. Aggiunse che se avesse giocato solo in contropiede avrebbe strappato il tesserino da allenatore perché non sarebbe stato gioco. Dopo tanti anni, e dopo essere stato a Londra, Sarri ha cambiato alcune idee e contro il Napoli ha dimostrato che il cosiddetto Sarrismo è sotterrato. Ha, infatti, ingabbiato il Napoli e posto in essere una buona tattica. Spalletti a sua volta, dopo un primo tempo di impasse, a mio giudizio, è stato tardivo nel cambiare la tattica. Forse era meglio giocare con palle lunghe e saltare il centrocampo. L’ottimo Mario Rui, mancato nelle 4 sconfitte del Napoli, non avrebbe potuto far niente contro la Lazio. Rui non è un giocatore che può cambiare le sorti di una partita. Guai se dovessimo dipendere da Rui. Non dimentichiamo che i giocatori determinanti sono Kvara e Osimhen.

Spalletti rinnoverà per un altro anno? Io, però, la penso diversamente. Per me un allenatore deve rimanere sulla panchina di una squadra per 2/3 anni; io se fossi Spalletti andrei via. Quando si vince bisogna lasciare. Perché si può ritornare. Viceversa è difficile ritornare. Io la vedo così.