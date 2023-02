Fedele ammette: “In estate non avrei scommesso un solo euro su Kvara e Osimhen”

Il direttore Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Il direttore Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live : "Sarà un Napoli concentratissimo contro la Cremonese anche perchè è formato da ragazzi che non hanno mai vinto nulla, guidati da un allenatore che è stato sempre etichettato come un perdente. E' una squadra che ha entusiasmo, spinta dalla voglia di raggiungere l'obiettivo.

Osimhen-Kvaratskhelia così forti insieme? In estate non avrei scommesso un solo euro su di loro. Inizialmente, pensavo che il georgiano e il nigeriano parlassero un linguaggio calcistico troppo diverso. Kvaratskhelia, nelle prime partite stagionali, mi sembrava più in sintonia con Raspadori.

E invece, sono rimasto meravigliato dal progresso dal punto di vista tecnico di Osimhen e dall'opportunità in più che l'attaccante africano ha dato al Napoli: il colpo di testa in elevazione. De Laurentiis non ha detto la verità su Osimhen e Kvaratskhelia: se arrivano offerte importantissime il Napoli li cederà. Tutto ha un prezzo. La strada intrapresa dal club, molto coraggiosa, ha dato risultati tecnici ed economici straordinari e non può essere abbandonata. Per 120 milioni di euro Osimhen va venduto immediatamente”.