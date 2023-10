Fedele: "Avrei voluto un giocatore della Fiorentina nel Napoli"

Il dirigente sportivo ed opinionista Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola

Che ne pensa di Kayode che domenica andrà a sfidare Kvaratskhelia?

"Quando Cannavaro esordì, io gli consigliai di guardare la palla e non l'avversario. Deve essere un ragazzo di carattere. Kvaratskhelia è un giocatore di talento. Il Napoli comunque ha molti giocatori che possono fare gol: non dipende da Lautaro da Giroud. Io volevo Milenkovic al Napoli. Lui è un bel difensore. Nonostante la stazza, ti viene sempre a prendere alto".

Il difensore si fa in casa e il centravanti si compra: oggi non si riesce più a farne uno.

"Ai miei tempi c'erano difensori veri. In Italia oggi se togli Acerbi, Bastoni e Scalvini, che è molto forte, non ce ne sono. Il difensore non deve far toccare la palla all'attaccante non impostare".