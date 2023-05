Fedele bacchetta Kvara: “In questo momento sta giocando più per sé che per la squadra”

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre”

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre”: “Credo che il calo del Napoli sia un problema innato. Quando si trova nei momenti importanti, quando bisogna essere determinati, “o si vince o si vince” il Napoli alcune volte si perde. Quando c'è un obiettivo importante da raggiungere i falli tattici si devono fare. Invece nel Napoli pare che sia un peccato mortale farlo. Vedere Osimhen fare il terzino sinistro e non fare fallo; un Jesus che rimane nell'area di rigore, non affronta e poi si gira di fianco lasciando scoperta la luce della porta. Cose da scuola calcio.

Prendere un gol come quello di ieri, senza fare fallo, mi chiedo a cosa pensassero. Da un punto di vista sportivo bisogna vincere con le buone o con le cattive. Per me la questione non è se il punto arriverà mercoledì o giovedì. Per me la festa bisognava santificarla ieri, anche perché bisognava raggiungere il record della vittoria con sei giornate di anticipo. Errori madornali come quelli di ieri non si possono fare. I giocatori non reggono la partita, purtroppo è così. Il Napoli finora ha distrutto il campionato. Quindi se tu non giochi come hai fatto finora ci sta. Ci sono problemi innati che forse avevamo intravisto perdendo due volte col Milan o rischiando di perdere con il Verona, segni che qualcosa non funziona.

Comunque il Napoli ha dimostrato di essere la squadra più forte del campionato; ora c'è il calo di qualche giocatore come Kvaratskhelia che, secondo me, in questo momento sta giocando più per sé che per la squadra. Però quello che i giocatori hanno dentro ce l'hanno e lo dimostrano sempre. Quando il problema dimostrato dai calciatori azzurri viene fuori più di una volta allora è una carenza che con l'andare del tempo purtroppo può essere negativa. Se fossi un tifoso della Salernitana avrei gioito, e molto, per il risultato sportivo della squadra, che dopo il gol è totalmente cambiata, non per una mancata festa.

Per me il Napoli non è distratto, bensì, come ho detto prima, ha delle pecche innate. Dimostra delle fragilità imbarazzanti. E la cosa, secondo me, dipende dai giocatori che scendono in campo, non dall'allenatore. Tutte le squadre sono prevedibili, basta vederle giocare. Anche il Napoli lo è. Forse il Napoli, a volte, è convinto di averla già vinta e forse eccede nel “maledetto palleggio toscano”.