Fedele bacchetta Spalletti: "Ha sbagliato, non mi è piaciuto neanche in conferenza”

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Non sono preoccupato, il Napoli resta favorito se non si suicida. Certo, ieri con l’Inter ha fatto un mezzo harakiri. Tatticamente non mi è piaciuto e certe leggerezze non puoi commetterle, lasciando campo e contropiede all’Inter. Perché o sei talmente forte che imponi il tuo gioco oppure cambi strada. Se non concludi in porta non ti puoi permettere quell’atteggiamento. Dopo che nel primo tempo hai rischiato tre volte di subire il gol per me il Napoli avrebbe dovuto, obbligatoriamente, arretrare un po’ e rimanere più accorto, non snaturandosi ma neanche mantenendo, con ostinazione e presunzione, quel tipo di atteggiamento tattico.