Fedele cambia idea: "Napoli non più favorito, è stato sovrastato dal Lecce!"

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto a Radio Marte nel corso di "Forza Napoli Sempre": "Al di là dei risultati, nell’ultima giornata di campionato ho visto meglio il Milan che il Napoli. Il Napoli è stato sovrastato da un punto di vista fisico dal Lecce, basti pensare che sette seconde palle su dieci sono state ad appannaggio del Lecce. Qualcosa non va nelle gambe purtroppo non solo in uno ma in più azzurri. Il Milan con l’Empoli per 60’ ha giocato senza attaccanti, il Napoli ha giocato senza l’attaccante più importante. I rossoneri però hanno fatto un assalto finale, facendo di più degli azzurri in proporzione. Questo mi preoccupa e rende, per me, il Napoli non più favorito. Ora il passaggio in semifinale è al 50% del Napoli e al 50% del Milan. Osimhen secondo me non gioca, non può giocare e se è così non deve andare neanche in panchina. Raspadori non ha brillato, però insieme a Kvaratskhelia è stato il protagonista di 4 vittorie nel girone di andata, quindi c’è fiducia…