Fedele dubbioso: "Ma vi pare che ADL paga penale per un tecnico che ha floppato ovunque?"

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Forza Napoli Sempre': "Paulo Sousa al Napoli? Non credo. Aurelio De Laurentiis sta facendo un'americanata, un casting in stile Cinecittà: 'Venghino tutti, venghino...'. Il calcio è diverso, è un'altra cosa. De Laurentiis non ha mai sentito l'odore dell'erba da vicino: al massimo può leggere negli occhi degli uomini, ma non sa leggere in quelli dei calciatori o degli allenatori.

Alla fine, vedrete, il Napoli tessererà Roberto Mancini: sarà lui il prossimo allenatore. Non credete alla Befana e ai quaranta ladroni che De Laurentiis dice che sta valutando per la panchina... Il presidente aveva detto che non avrebbe pagato clausole per nessuno: vi pare che paghi la penale di Sousa? Con questa storia, ci sta prendendo per fessi... Il calcio, una volta, era diverso: si navigava sott'acqua, le trattative prima si facevano e poi si dicevano, mentre ora vengono annunciate prima di avviarle. In questo modo di fare, sinceramente, non mi ci ritrovo.

Sousa ha poca esperienza? Non è questione esperienza. Anche Roberto De Zerbi, ad esempio, cosa ha fatto? Sousa ha fallito ovunque, non lo dimentichiamo. L'ho avuto come giocatore ed era già un allenatore in campo, però non ha fatto bene come mister, prima di Salerno".