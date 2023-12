Fedele: “Giocatori del Napoli sopravvalutati, la colpa è anche mia. Ne salvo solo uno”

"Ci siamo fatti ubriacare, l’avevo detto. Sono passato per un accanito contro il Napoli, ma non è così".

Nel corso di ‘Forza Napoli Sempre’, è intervenuto l’ex dirigente sportivo Enrico Fedele: “I giocatori del Napoli sono stati sopravvalutati, la colpa è anche mia. Ho sopravvalutato Kvara come talento, Osimhen come furore e Zielinski, giocatore per il quale ho un debole. Di questi giocatori, quest’anno, sono contento di uno solo: Politano, il quale sta facendo un gran campionato. Avevamo detto che Lobotka era meglio di Modric, Rrahmani era meglio di non so chi, abbiamo perso il cervello! Ci siamo fatti ubriacare, l’avevo detto. Sono passato per un accanito contro il Napoli, ma non è così.

Oggi il Napoli, al di là degli errori e della presunzione del nostro presidente del ‘Borgo Rosso’ deve salvare la stagione e per salvarla chi deve prendere? Per lo meno questi giocatori ci mettessero l’anima, sono stato basito dal comportamento della Roma, una squadra scarsa ma di furore e cattiveria agonistica. Il Napoli non ha fatto un fallo!”.