Fedele: “Giuntoli e Spalletti farebbero bene ad andar via. Clausola Kim? Gira una favola”

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

TuttoNapoli.net

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Sapete come la penso, per me fanno bene ad andare via sia Giuntoli che Spalletti, perché lo farebbero da vincenti. Kim Min-Jae può andare realmente al Manchester United? Nel contratto ha una clausola rescissoria e, quando c'è di mezzo una clausola, basta pagarla per comprare il giocatore. Per portarlo in Premier League serviranno 60 milioni? La clausola è da 50.

La clausola aumenta in base al fatturato del possibile acquirente? Non credo proprio: questa è una favola che gira, una cosa non vera. A me non risulta. 50 milioni sono comunque tanti, un buon bottino per la cessione di un difensore. Per gli altri big del Napoli servono grosse offerte. C'è chi può partire e che va lasciato libero, secondo me, perché non puoi trattenere un calciatore se ti mettono sul piatto cifre interessanti. In passato il Napoli ha rifiutato proposte semi-indecenti per poi pentirsene, restando con un pugno di mosche in mano: penso ad Allan”.