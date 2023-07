Fedele: "Ho lavorato con Meluso e sono sicuro che saprà sfruttare l'occasione Napoli"

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Mauro Meluso nuovo Ds del Napoli? È stato un giocatore con cui ho lavorato. Era un bravo calciatore, un ragazzo che viene dal campo, e questo mi rende felice, perché viene dalla gavetta e conosce bene questo mondo. È un colpo in perfetto stile De Laurentiis: anche Giuntoli veniva da una doppia promozione e non aveva calcato palcoscenici importanti, poi a Napoli ha vissuto una buona esperienza, cosa che auguro anche a Meluso, uomo del sud che saprà sfruttare questa occasione.

Gonzalez della Fiorentina? È un esterno d’attacco che ha qualche gol di più nelle gambe rispetto ai pari ruolo, ma fa parte della schiera di esterni per la quale il Napoli deve prima provvedere alla cessione di un suo giocatore.

Ritardo nella pratica Kim? Si tratta forse di tattica per provare a risparmiare qualcosa sulla clausola, che si aggira intorno ai 46-48 milioni più una percentuale che va riconosciuta alla squadra che ha formato il calciatore o per dilazionare il pagamento della clausola stessa, che di solito va versata in un’unica soluzione.

Kilman in pole per il post Kim? Pensavo che Itakura potesse essere il calciatore più appetibile, non con lo stesso strapotere fisico di Kim, ma con un potenziale positivo anche per l’internazionalizzazione del club, che resta uno degli obiettivi di De Laurentiis. La riconferma di Meret come primo portiere? Non è il mio portiere preferito, pur avendo ottima tecnica. Per me, però, difetta in personalità.

In cosa può essere rinforzata La Rosa del Napoli? Il Napoli ha bisogno di un vice Lobotka, oltre ai sostituti dei calciatori che partiranno. La scelta di Giuntoli da parte della Juventus? Il club di Torino ha bisogno di sfoltire la rosa e Giuntoli è molto bravo a cedere i giocatori, come ha dimostrato a Napoli. I dirigenti juventini non sono mai stati uomini di calcio ed avevano bisogno di un dirigente che conoscesse bene il calcio”.