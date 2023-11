Fedele: "I giocatori sono presuntuosi, forse si credono superiori agli altri"

L'operatore di mercato Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte

L'operatore di mercato Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte: “Ora Garcia è un professore che sta facendo lezione agli alunni con il Preside in cattedra, essendo De Laurentiis l’allenatore di sostegno. I tifosi si sono illusi di avere in squadra ottimi calciatori, che invece erano solo ben organizzati da Luciano Spalletti. Sono molto presuntuosi, i giocatori del Napoli, e non vorrei che si credessero superiori agli altri. In campo la marcatura preventiva la fa il calciatore in campo, non l’allenatore. Il gol preso è da schiaffi. Il presidente se esonerasse Garcia darebbe un alibi anche ai calciatori. Adesso ci stiamo esibendo nell’arte del rimando: tre partite esame, più altre tre, più altre tre.

Quali prospettive per il Napoli? Dipende dalle aspettative che si hanno: ora, dopo queste prime partite, è da illusi avere obiettivi altissimi. Il Napoli non sta difendendo lo scudetto, manca anche l’amor proprio di chi ha vinto lo scudetto. Tra l’altro finora il calendario del Napoli è stato agevole, e non adeguatamente sfruttato dagli azzurri. Due vittorie in sette partite in casa sono troppo poche. Non si tratta più di chance, il presidente non sta trovando un altro allenatore che sostituisca Garcia, rimane così perché non vede una quinta o una sesta in grado di insidiare il quarto posto del Napoli".